Приметы с 22 по 28 января: гадание по караваю, кошка рядом - к крепкому сну и чудо молоко

Январь приносит с собой не только холода, но и множество древних поверий и народных примет. В этот месяц каждый день можно найти знаки и символы, которые, согласно народной мудрости, предсказывают погоду и судьбу.
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