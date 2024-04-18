Военный аналитик Матвийчук: ВСУ могут атаковать Крымский мост мини-подлодками

К мини-подлодкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо относиться максимально серьезно, поскольку украинские войска могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря и атак против Крымского моста.
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