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Украинский комментатор Цыганык возмутился поведением игроков сборной

Украинский комментатор Цыганык возмутился поведением игроков сборной

Украинский футбольный комментатор Игорь Цыганык возмутился тем, что лишь малая часть игроков национальной команды вернулась в отель, где базировалась сборная, после вылета Украины с Евро-2024, передает Football Hub.

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