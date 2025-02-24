Сотрудники полиции продолжают проводить профбеседы с населением

Правоохранители продолжают информировать жителей Салехарда о хитростях мошенников. На недавней встрече с представителями общественной организации инвалидов "Надежда", гости в погонах подчеркнули: если Вам звонят из полиции по финансовым вопросам — это жулики! Стражи порядка рассказали о самых распространённых схемах вымогательства денег.