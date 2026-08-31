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FiNE NEWS

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Посол Гончар заявил о предоставлении территорий НАТО для атак Украины против России

Посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что некоторые страны НАТО предоставляют свою территорию, а также морское и воздушное пространство для проведения атак Украины против России.

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