«Колл-центры», ЕС и стрельба в столице: что известно о конфликте ГУР и СБУ

Перестрелка в Днепровском районе Киева началась еще ночью. В киевских Telegram-каналах сразу появились сообщения, что огонь ведут сотрудники СБУ и главого управления разведки.
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