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Новости Липецка

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Пособница мошенников из Тулы забрала у 73-летнего липчанина почти 4 млн рублей

Пособница мошенников из Тулы забрала у 73-летнего липчанина почти 4 млн рублей

Курьер, забравшая у липчанина 3,9 млн рублей, сама стала жертвой мошенников. Женщина не успела передать деньги и была задержана полицией.

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