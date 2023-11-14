Молодым многодетным семьям предложили дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

Global Look Press/Elena Sikorskaya/Russian Look В России предложили молодым многодетным семьям предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на законопроект, который собираются внести в Госдуму 14 ноября.
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