Рыбаки из провинции Фуцзянь, выжившие после инцидента с вытеснением рыболовецкого судна, покинули остров Цзиньмэнь

Цзиньмэнь, 20 февраля /Синьхуа/ -- Два рыбака из провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, выжившие после недавнего инцидента с вытеснением рыболовецкого судна из акватории острова Цзиньмэнь, во вторник днем покинули остров и направились в город Сямэнь.