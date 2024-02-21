Рыбаки из провинции Фуцзянь, выжившие после инцидента с вытеснением рыболовецкого судна, покинули остров Цзиньмэнь

Цзиньмэнь, 20 февраля /Синьхуа/ -- Два рыбака из провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, выжившие после недавнего инцидента с вытеснением рыболовецкого судна из акватории острова Цзиньмэнь, во вторник днем покинули остров и направились в город Сямэнь.
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