"Цыганскую" деревню в Ленобласти, где цыгане напали на сотрудников ГАИ, панируют снести из-за самовольных построек

ВА

Владимир Акулов

Инородцы не признают наши законы и наше государство , если не подчиняются полиции...Знал одного очень законопослушного парня , мозги у которого были правильно настроены...Понимал иерархию... Хотя парень крепко выпивал ... Но он понимал , что полиция нужна , для избежания хаоса в государстве...Несколько раз так получалось , что этот законопослушный алкоголик сильно напивался и начинал петь на улице, начинал руками размахивать в воздухе , словно мельница ...Мог ногой мусорку перевернуть на улице или лавочку ....Но когда полиция хватала нарушителя *под белы руки*...Этот пьяница сразу трезвел , подчинялся задержанию... Начинал громко повторять : "Я законы соблюдаю !.. Полицию уважаю" ...И -чудное дело ! - много раз пьяницу полиция отпускала...И даже подвозила домой в полицейской будке !Хотите верьте , хотите не верьте !Но такое было.