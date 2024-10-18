ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Это ты про себя? Поздравляю!"Цыганскую" дерев...
  • Владимир Акулов
    Инородцы не   признают  наши  законы  и  наше  государство  ,  если  не  подчиняются  полиции...Знал  одного  очень  ..."Цыганскую" дерев...
  • Руслан Богомолов
    Читаю статью и многочисленные злопыхательские кометы и поражаюсь тупости их содержания. Есть старая поговорка: "Кто н...Подальше от детей...

"Цыганскую" деревню в Ленобласти, где цыгане напали на сотрудников ГАИ, панируют снести из-за самовольных построек

"Цыганскую" деревню в Ленобласти, где цыгане напали на сотрудников ГАИ, панируют снести из-за самовольных построек

Avia.pro - СМИ В Ленобласти вновь прогремела история, которая по драматизму способна посоперничать с мексиканскими сериалами, но с русским колоритом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Ну снесут деревню, и что дальше?... Что будет с этими мразями?... Переедут на новое место?...
Ответить
4 час.
ВА
Владимир Акулов
Инородцы не   признают  наши  законы  и  наше  государство  ,  если  не  подчиняются  полиции...Знал  одного  очень  законопослушного  парня  ,  мозги  у  которого  были  правильно  настроены...Понимал  иерархию...  Хотя  парень  крепко  выпивал   ... Но  он  понимал ,  что  полиция  нужна  ,  для  избежания  хаоса  в  государстве...Несколько  раз  так  получалось  ,  что  этот  законопослушный  алкоголик    сильно  напивался  и начинал  петь  на  улице,  начинал руками  размахивать  в  воздухе  ,  словно  мельница  ...Мог   ногой    мусорку перевернуть  на  улице  или  лавочку ....Но  когда  полиция  хватала  нарушителя  *под  белы  руки*...Этот  пьяница сразу трезвел ,  подчинялся  задержанию... Начинал  громко  повторять  : &quot;Я  законы  соблюдаю !.. Полицию  уважаю&quot; ...И  -чудное  дело  ! -  много  раз  пьяницу  полиция  отпускала...И  даже  подвозила  домой  в  полицейской  будке  !Хотите  верьте  ,  хотите  не  верьте  !Но  такое  было.
Ответить
56 мин.
vitaly yanushkevich
Это ты про себя? Поздравляю!
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх