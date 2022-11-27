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Джек Хьюз, Кайру и Пулок – звезды дня в НХЛ

Джек Хьюз, Кайру и Пулок – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с первым в карьере хет-триком.

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