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"Польская" бригада под Волчанском, русские прорвались к Гуляйполю: Сводки СВО, о которых не говорят

"Польская" бригада под Волчанском, русские прорвались к Гуляйполю: Сводки СВО, о которых не говорят

Под Волчанском замечена "польская" бригада ВСУ, обученная по стандартам НАТО. Тем временем, русские войска прорвались к Гуляйполю на Запорожском направлении.

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