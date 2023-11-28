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Лавров заявил, что посланники по санкциям унижают страны Центральной Азии

Лавров заявил, что посланники по санкциям унижают страны Центральной Азии

Глава МИД России отметил, что у страны есть "мягкая сила" против "подковёрных операций" США.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" заявил, в борьбе с влиянием США и ЕС в Центральной Азии у России есть "великое чудо" - русский язык, который он назвал "очень сильной "мягкой силой".

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