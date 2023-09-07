Полковник Сайфуллин: инженерные машины НАТО застревали на дорогах в зоне СВО

Поставленные НАТО Украине инженерные машины стран столкнулись с рядом проблем на дорогах в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» заявил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.