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Коц: интервью с Зеленским оставляет ощущение брезгливости

Коц: интервью с Зеленским оставляет ощущение брезгливости

Военный корреспондент Александр Коц заявил в Telegram, что даже быстрое ознакомление с интервью Владимира Зеленского, которое он дал американскому журналисту Лексу Фридману, оставляет ощущение брезгливости.

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