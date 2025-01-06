Коц: интервью с Зеленским оставляет ощущение брезгливости

Военный корреспондент Александр Коц заявил в Telegram, что даже быстрое ознакомление с интервью Владимира Зеленского, которое он дал американскому журналисту Лексу Фридману, оставляет ощущение брезгливости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии