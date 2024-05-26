Глава Полтавского района Александр Милашенко после ДТП покинул место аварии - из-за этого его могут отправить в отставку.
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Глава Полтавского района Александр Милашенко после ДТП покинул место аварии - из-за этого его могут отправить в отставку.