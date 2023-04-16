Сильнейший колледж края определили на чемпионате по мини-футболу в Уссурийске

В спорткомплексе "Локомотив" в Уссурийске прошли краевые финальные соревнования (12+) по мини-футболу среди команд организаций профессионального образования.
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