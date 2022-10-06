Кто родился 7 октября

Владимир Владимирович Путин (70 лет), Президент Российской Федерации. После окончания Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был направлен на работу в органы государственной безопасности.
Владимир Владимирович Путин (70 лет), Президент Российской Федерации. После окончания Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был направлен на работу в органы государственной безопасности.
Свежие комментарии