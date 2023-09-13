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11 квартир российского журналиста арестовали по уголовному делу

11 квартир российского журналиста арестовали по уголовному делу

Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову (признан Минюстом РФ иноагентом), по новому уголовному делу о незаконном предпринимательстве.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я всегда с уважением относилась к Караулову и его материалам, и мне как-то не верится, что он заслуживает те все кары, которые обрушились на него. ЧТО происходит?!!
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14 час.
НН
Надежда Никитина
А, на фига ему 11 квартир? Совсем обезумели.
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14 час.
ВМ
Вячеслав Маршинский
Сдача в аренду 1 квартиры в Москве приносит минимум 30тыс. рублей в месяц чистого дохода. Дальше обьяснять надо, или сможете посчитать?
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10 час.

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