Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову (признан Минюстом РФ иноагентом), по новому уголовному делу о незаконном предпринимательстве.
11 квартир российского журналиста арестовали по уголовному делу
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я всегда с уважением относилась к Караулову и его материалам, и мне как-то не верится, что он заслуживает те все кары, которые обрушились на него. ЧТО происходит?!!
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14 час.
НН
Надежда Никитина
А, на фига ему 11 квартир? Совсем обезумели.
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14 час.
ВМ
Вячеслав Маршинский
Сдача в аренду 1 квартиры в Москве приносит минимум 30тыс. рублей в месяц чистого дохода. Дальше обьяснять надо, или сможете посчитать?
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10 час.
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