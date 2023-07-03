На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: «…Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение.
На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: «…Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение.
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