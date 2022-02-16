Вместительный корпус Cooler Master HAF 700 Evo оснащён дисплеем Iris

Компания Cooler Master анонсировала корпус HAF 700 Evo для мощных игровых компьютеров. Новинка допускает установку материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB и SSI-EEB.
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