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Вместительный корпус Cooler Master HAF 700 Evo оснащён дисплеем Iris

Вместительный корпус Cooler Master HAF 700 Evo оснащён дисплеем Iris

Компания Cooler Master анонсировала корпус HAF 700 Evo для мощных игровых компьютеров. Новинка допускает установку материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB и SSI-EEB.

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