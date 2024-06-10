Лавров на встрече с Ван И отметил рост числа единомышленников РФ и КНР

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Глава МИД России Сергей Лавров на полях проходящего в Нижнем Новгороде совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС встретился с китайским коллегой Ван И.
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