Десятки котов и кошек: Зловоние из квартиры жительницы Новосибирска отравляет жизнь соседям

Жители дома на Вокзальной магистрали,2 в Железнодорожном районе Новосибирска уже почти 10 лет страдают от соседства с пожилой женщиной, которая держит в квартире множество котов и кошек, в разное время количество животных варьировалось от 20 до 70.
Жители дома на Вокзальной магистрали,2 в Железнодорожном районе Новосибирска уже почти 10 лет страдают от соседства с пожилой женщиной, которая держит в квартире множество котов и кошек, в разное время количество животных варьировалось от 20 до 70.
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