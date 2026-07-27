Эксперт: отправка в нейросети важных документов может довести до уголовного дела

В Москве произошел уникальный юридический прецедент - топ-менеджера одной из столичных инженерных компаний уволили за разглашение коммерческой тайны в беседе с нейросетью DeepSeek, а суд, в свою очередь, встал на сторону работодателя.
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