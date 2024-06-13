В Хабаровске задержали предпринимателей, занимавшихся незаконной миграцией

В Хабаровске задержали двух бизнесменов по подозрению в незаконной легализации трудовых мигрантов. По версии следствия, оба фигуранта занимались этой деятельностью с 2020 года, и за это время их услугами воспользовались более 1 000 нелегальных мигрантов.
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