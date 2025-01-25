X расширяет свою вертикальную видеотрансляцию для пользователей по всему миру

Компания X Илона Маска начала распространять свою специальную вертикальную видеопоток на пользователей по всему миру всего через несколько дней после ее дебюта в США, сообщил TechCrunch, получив эксклюзивное подтверждение от компании.
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