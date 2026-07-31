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ВЕСТИ КРЫМ

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Российские военные за сутки сбили более 10 тяжелых БПЛА R-18 и их аналогов в Херсонской области

Российские военные за сутки сбили более 10 тяжелых БПЛА R-18 и их аналогов в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, подразделения войск беспилотных систем и ПВО 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» успешно противостоят беспилотникам противника в Херсонской области.

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