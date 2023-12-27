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next WAR

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Показаны кадры работы боевой машины аппаратной связи МП-2ИМ в зоне проведения спецоперации

Показаны кадры работы боевой машины аппаратной связи МП-2ИМ в зоне проведения спецоперации

Качественная связь между воюющими подразделениями играет важнейшую роль на фронте. Для обеспечения связи в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ используют, в том числе, и боевые машины аппаратной связи МП-2ИМ.

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