Показаны кадры работы боевой машины аппаратной связи МП-2ИМ в зоне проведения спецоперации

Качественная связь между воюющими подразделениями играет важнейшую роль на фронте. Для обеспечения связи в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ используют, в том числе, и боевые машины аппаратной связи МП-2ИМ.
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