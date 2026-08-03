Как защитить автомобиль от жары? Ценные советы эксперта

В летний зной автомобиль беззащитен – жара давит на каждый узел и деталь. О том, какие правила эксплуатации автомобиля в жару превращаются из рекомендаций в насущную необходимость, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
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