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На Украине задержали продавцов документов «о наличии детей» уклонистам

На Украине задержали продавцов документов «о наличии детей» уклонистам

Украинские правоохранители задержали двух жителей Киева и Львовской области, которые делали и продавали поддельные документы о наличии детей для уклонения от мобилизации и выезда за рубеж, сообщает РИА Новости.

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