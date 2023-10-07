На Украине задержали продавцов документов «о наличии детей» уклонистам

Украинские правоохранители задержали двух жителей Киева и Львовской области, которые делали и продавали поддельные документы о наличии детей для уклонения от мобилизации и выезда за рубеж, сообщает РИА Новости.
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