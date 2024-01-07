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"Я в рабстве": жительница Новосибирска получила в баре чек с призывом о помощи

"Я в рабстве": жительница Новосибирска получила в баре чек с призывом о помощи

Полиция проводит проверку по факту выдачи странного чека в одном из баров Новосибирска.В Новосибирске местная жительница сообщила, что в баре на улице Мичурина ей выдали чек со странной припиской "Помогите я в рабстве" на том месте, где обычно печатаются данные кассира.

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