"Я в рабстве": жительница Новосибирска получила в баре чек с призывом о помощи

Полиция проводит проверку по факту выдачи странного чека в одном из баров Новосибирска.В Новосибирске местная жительница сообщила, что в баре на улице Мичурина ей выдали чек со странной припиской "Помогите я в рабстве" на том месте, где обычно печатаются данные кассира.
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