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Прокуратура выясняет, подрывал ли Болдуин безопасность на съемочной площадке

Прокуратура выясняет, подрывал ли Болдуин безопасность на съемочной площадке

Судья постановил во вторник, что производственная организация фильма Rust должна предоставить записи, которые могут указывать на то, нарушил ли Алек Болдуин общеотраслевые нормы безопасности на съемочной площадке.

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