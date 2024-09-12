Представители БРИКС в Петербурге будут обсуждать новый миропорядок

И вопросы поддержки многополярности Участники встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит 11-12 сентября в Петербурге под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу, обсудят параметры будущего мироустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии