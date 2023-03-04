В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

По Украине вновь начали объявлять воздушную тревогу. Это осуществляется уже практически ежедневно. Причём для того, чтобы раздался звук сирен, достаточно с аэродрома в Белоруссии взлететь, например, МиГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»).
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