В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

По Украине вновь начали объявлять воздушную тревогу. Это осуществляется уже практически ежедневно. Причём для того, чтобы раздался звук сирен, достаточно с аэродрома в Белоруссии взлететь, например, МиГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»).