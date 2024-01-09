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Фильм Эдуарда Боякова «Русский крест» вышел на ТВ в Рождество

Фильм Эдуарда Боякова «Русский крест» вышел на ТВ в Рождество

Фильм снят по поэме Николая Мельникова.фото: АО «Возрождение» --> Фильм «Русский крест», снятый худруком Нового Театра Эдуардом Бояковым по поэме Николая Мельникова, показали в Рождество на телеканалах «Спас», «Россия-1» и Viju TV1000 русское.

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