Марочко сообщил, что ВС РФ контролируют 30% территории Часова Яра

Российские войска контролируют 30% территории города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, экс-офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
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