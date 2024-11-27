В Госдуме собираются наградить торговца фруктами из Краснодара за спасение людей  во время жесткой посадки самолета в Турции

В Госдуме собираются наградить торговца фруктами из Краснодара за спасение людей во время жесткой посадки самолета в ТурцииВ Госдуме наградят 42-летнего продавца из Краснодара, который спас пассажиров из горящего SSJ-100 в Анталье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии