Анатолий Семенов о том, были ли в НХЛ игроки выше советских по классу: «Не сказал бы. И сейчас у нас хороший хоккей! НХЛ повыше уровнем, но все впереди»

– Были ли те годы в НХЛ игроки, которые сильнее наших по классу? – Нет, не сказал бы. Ну, Гретцки, Лемье, Мессье, Андерсон… Но у нас тоже были Ларионов, Макаров, Крутов… А возьмите «Спартак» – Кожевников, Шепелев, Капустин… В рижском «Динамо» – Балдерис, у нас – Мальцев.