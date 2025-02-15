Конгресс США разрабатывает новое законодательство для NASA и коммерческого космоса

Конгресс США готовит новое законодательство для космической отрасли. Председатели комитетов по гражданским и коммерческим космическим полётам сенатор Тед Круз и конгрессмен Брайан Бабин обозначили приоритеты на новую сессию Конгресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии