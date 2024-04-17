Гусев: в Воронежской области после атаки беспилотника госпитализировали женщину

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что согласно уточненным данным, в результате крушения подавленного украинского беспилотного летательного аппарата пострадала женщина 1956 года рождения.
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