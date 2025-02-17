Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Началось: Зеленский в Саудовской Аравии. Там же Мантуров

Началось: Зеленский в Саудовской Аравии. Там же Мантуров

Царьград Зеленский совершил неожиданный визит: Киевский главарь прибыл в ОАЭ Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Globallookpress Глава киевского режима прибыл в ОАЭ для переговоров, но не тех, что позволят завершить конфликт на Украине.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
У наркоши место под окнами, ботинки чистить.
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11 час.
Александр Дубков
моська
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5 час.
Gennady Sokolovsky
С бандеррожей всё понятно. А что там хрипатый делает?????????????7
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2 час.
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