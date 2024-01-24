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Пожилая москвичка заказала убийство своего сына за миллион рублей из-за квартиры

Пожилая москвичка заказала убийство своего сына за миллион рублей из-за квартиры

В Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

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