Пожилая москвичка заказала убийство своего сына за миллион рублей из-за квартиры

В Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии