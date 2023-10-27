Сотрудники полиции изъяли в Оренбургской области крупную партию безакцизной табачной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с оперативниками МУ МВД России «Орское» пресечена противоправная деятельность граждан, которые приобрели и хранили в целях последующего сбыта табачную продукцию без соответствующей маркировки.