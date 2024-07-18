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Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США

Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США

Фото: imago-images/Global Look Press Текст: Евгений ПоздняковВчера 386 прочитали Американцы, в том числе представители крупного бизнеса, массово бегут из тех регионов США, где восторжествовали крайний американский либерализм и ЛГБТ-повестка.

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