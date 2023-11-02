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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Реальная Молчунья из Metal Gear Solid 5 спустя 8 лет рассказала, как она относится к с...

Реальная Молчунья из Metal Gear Solid 5 спустя 8 лет рассказала, как она относится к с...

Реальная Молчунья из Metal Gear Solid 5 спустя 8 лет рассказала, как она относится к сексуальности героиниАктриса Стефани Юстен (Stefanie Joosten), которая стала голосовой и визуальной моделью для Молчуньи в Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, недавно рассказала, что думает о сексуализации ее персонажа.

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