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The Spectator: Зеленский зациклился на удержании власти и своем рейтинге

The Spectator: Зеленский зациклился на удержании власти и своем рейтинге

Президент Украины Владимир Зеленский втайне всегда надеялся пойти на второй срок. Он внимательно следил за своим рейтингом и рассчитывал как можно дольше удерживать власть, сообщил британский журнал The Spectator.

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