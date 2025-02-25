Президент Украины Владимир Зеленский втайне всегда надеялся пойти на второй срок. Он внимательно следил за своим рейтингом и рассчитывал как можно дольше удерживать власть, сообщил британский журнал The Spectator.
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