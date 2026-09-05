"Нужно встречаться". 62-летняя Сандра Буллок ходит на свидания по требованию дочери

62-летняя Сандра Буллок, возлюбленный которой скончался три года назад, призналась, что её 13-летняя дочь Лайла заставляет её ходить на свидания.
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