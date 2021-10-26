В Артеме Приморского края полицейские и общественники провели театрализованный флешмоб «Буратино против мошенников!»

В целях правового информирования граждан и предупреждения имущественных преступлений сотрудники отдела МВД России по городу Артему и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел проводят комплекс профилактических мероприятий под названием «Предупрежден – значит, вооружен!».