Дамиан Суарес: С ножом в зубах, с юмором по жизни

«Я знаю, ты не хотел уходить из своей команды («Хетафе»), потому что у тебя там друзья, с которыми ты пережил опыт, шутки и многое другое, но судьба заставила нас переехать, и это очень тяжело спустя много лет» — фразы из эмоционального письма дочери Дамиана Суареса.