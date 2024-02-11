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Дамиан Суарес: С ножом в зубах, с юмором по жизни

Дамиан Суарес: С ножом в зубах, с юмором по жизни

«Я знаю, ты не хотел уходить из своей команды («Хетафе»), потому что у тебя там друзья, с которыми ты пережил опыт, шутки и многое другое, но судьба заставила нас переехать, и это очень тяжело спустя много лет» — фразы из эмоционального письма дочери Дамиана Суареса.

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