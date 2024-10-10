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Northrop Grumman разработала новую систему управления зенитным огнём ABM

Northrop Grumman разработала новую систему управления зенитным огнём ABM

Компания Northrop Grumman предлагает новое средство для совершенствования войсковой ПВО. Существующие комплексы и средства предлагается дополнить системой управления ABM, анализирующей обстановку при помощи искусственного интеллекта.

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